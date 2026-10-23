Naxçıvanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşınması artıb
İnfrastruktur
- 23 oktyabr, 2026
- 15:07
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava nəqliyyatı ilə 667,1 min sərnişin və 10,9 min ton yük daşınıb.
Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən "Report"un yerli bürosuna bildirilib ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 13,1 % və 5,8 % çoxdur.
9 ayda muxtar respublikada daşınan sərnişinlərin 1,8 %-i hava nəqliyyatının payına düşüb. Yük daşımalarında isə hava nəqliyyatının payı isə 0,2 % təşkil edib.
Son xəbərlər
16:12
Foto
"İri Şəhərlərin Su Təchizatı"nın yeni icraçı direktoru kollektivə təqdim edilibİnfrastruktur
16:11
Rumıniyanın Baş naziri Rusiyanı azərbaycanlıların olduğu gəmiyə hücumunu pisləyibDigər ölkələr
16:06
Foto
Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olubSənaye
16:04
PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün İbrahim Mazanı transfer etməyi planlaşdırırFutbol
15:59
Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənibDigər
15:54
Paşinyanın demokratiyadan sui-istifadəsi – imzalanması gecikən sülh sazişiAnalitika
15:51
Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - XəbərdarlıqEkologiya
15:43
Foto
Xankəndidə Azərbaycan-BMT yüksək səviyyəli dialoqu keçirilib - YenilənibXarici siyasət
15:36
Foto
Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar varHadisə