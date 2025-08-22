Haqqımızda

“Memar Əcəmi” metrostansiyasındakı keçiddə təmir işləri başa çatıb “Memar Əcəmi” metrosunun Cavadxan küçəsi istiqamətindəki keçiddə təmir işləri başa çatıb
İnfrastruktur
22 avqust 2025 14:59
“Bakı Metropoliteni” QSC Yaşıl xətdə yerləşən "Memar Əcəmi" stansiyasının Cavadxan küçəsi istiqamətində olan keçidi və giriş-çıxışlarında aparılan əsaslı təmir işlərini yekunlaşdırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bakı Metropoliteni" məlumat yayıb.

Bildirilir ki, 1985-ci ildən istismar edilən keçiddə təmir zamanı köhnə divar üzlükləri, döşəmə daşları və bəzi konstruksiyalar texniki-təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla, mərhələli şəkildə dəyişdirilib. Divar və döşəmə üzlükləri daha keyfiyyətli analoqları ilə əvəzlənib, keçidin tavanı yüksək keyfiyyətli inşaat materialları ilə təmir olunub.

Giriş-çıxışların ətrafı, yerüstü sahə abadlaşdırılıb, keçidin çöl hissəsində yan divarların ətək zonası genişləndirilərək səki formasına salınıb.

Piyadaların, fiziki məhdudiyyətli insanların, o cümlədən uşaq arabaları ilə hərəkət edən şəxslərin rahatlığını təmin etmək məqsədilə keçidin üst hissəsində yerə xırda tamet daşları döşənib, panduslar yerləşdirilib və istirahət üçün oturacaqlar quraşdırılıb.

Həmçinin yerüstü hissə metal dirəklərlə çəpərlənərək ətrafda avtomobillərin səbəb olduğu xaotik vəziyyətin qarşısı alınıb.

Son xəbərlər

