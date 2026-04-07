    Lənkəranın iki kəndində su kəsiləcək

    İnfrastruktur
    • 07 aprel, 2026
    • 11:26
    Bu gün Lənkəran rayonunun Digah və Şilavar kəndlərinin bir hissəsində içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    "Report" Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki Regional Su Meliorasiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, buna səbəb Digahdakı içməli su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar aparılacaq təmir işləridir.

    Diametri 160 mm olan su xəttində görüləcək işlər başa çatdıqdan sonra suyun verilməsi əvvəlki rejimlə bərpa olunacaq.

    Lənkəran rayonu Digah kəndi Şilavar kəndi İçməli su Təmir işləri

