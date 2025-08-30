    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    • 30 avqust, 2025
    • 12:21
    Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcək

    Cəbrayıl rayonunda 150 çarpayılıq mərkəzi xəstəxananın tikintisinin davam etdirilməsinə 9,889 milyon manat xərclənəcək.

    "Report" bu barədə dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyinin Tikilməkdə Olan Müəssisələrinin Müdiriyyətinin elan etdiyi açıq tenderin qalibi "El-Seym İnşaat" QSC olub. 

    Cəbrayıl   Mərkəzi xəstəxana  

    Son xəbərlər

    12:41

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttinin inşası gələn ilin sonunda başa çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:38

    Ağdamdan digər azad edilmiş ərazilərə avtobus reysləri açılacaq

    İnfrastruktur
    12:36

    Emin Hüseynov: "Bakı-Ağdam qatarı azad edilmiş ərazilərinə qayıdışın vacib simvoludur"

    İnfrastruktur
    12:31

    Bakıda taksi şirkətinin xidməti otağından pul oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    12:30

    Soçi hava limanında 40-dan çox reys gecikir

    Digər ölkələr
    12:29

    Gəncədə avtoqəza olub, bir ailənin üç üzvü xəsarət alıb

    Hadisə
    12:21

    Cəbrayıl Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinin davam etdirilməsinə 10 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    12:13
    Foto

    Bakı-Ağdam sərnişin qatarı təyinat məntəqəsinə çatıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:07
    Foto

    BBMM və İnsan Qardaşlığı Ali Komitəsi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti