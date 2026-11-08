Bayram günlərində "Bakmil" stansiyasının iş qrafiki açıqlanıb
İnfrastruktur
- 08 noyabr, 2026
- 14:45
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"Bakmil" stansiyasında bayram günlərində qatarların hərəkət qrafiki müəyyənləşdirilib.
Bu barədə "Report"a Bakı Metropolitenindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, noyabrın 9-u və 10-da "Bakmil" stansiyasına və əks istiqamətdə hərəkət edən qatarlar şənbə və bazar günlərinin hərəkət cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərəcək.
Qeyd olunub ki, zərurət yarandığı təqdirdə xəttə buraxılmaq üçün ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətdə saxlanılacaq.
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