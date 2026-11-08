İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Bayram günlərində "Bakmil" stansiyasının iş qrafiki açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 08 noyabr, 2026
    • 14:45
    Bayram günlərində Bakmil stansiyasının iş qrafiki açıqlanıb

    "Bakmil" stansiyasında bayram günlərində qatarların hərəkət qrafiki müəyyənləşdirilib.

    Bu barədə "Report"a Bakı Metropolitenindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, noyabrın 9-u və 10-da "Bakmil" stansiyasına və əks istiqamətdə hərəkət edən qatarlar şənbə və bazar günlərinin hərəkət cədvəlinə uyğun fəaliyyət göstərəcək.

    Qeyd olunub ki, zərurət yarandığı təqdirdə xəttə buraxılmaq üçün ehtiyat qatarlar hazır vəziyyətdə saxlanılacaq.

    Bakı Metropoliteni QSC Qeyri-iş günləri (2026) 8 Noyabr - Zəfər Günü 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü
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