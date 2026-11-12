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    Bakıda Pirşağı istiqamətində marşrut avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    • 12 noyabr, 2026
    • 16:04
    Bakıda Pirşağı istiqamətində marşrut avtobusları yenilənir

    Bakının Pirşağı qəsəbəsi və bağlarını "Koroğlu" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə bağlayan 173A və 173B nömrəli müntəzəm marşrut xətlərində avtobuslar yenilənir.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Noyabrın 13-dən etibarən həmin marşrut xətləri üzrə ekoloji cəhətdən təmiz, CNG texnologiyası əsasında işləyən avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərməyə başlayacaq.

    Hər bir marşrut xətti üzrə 6 ədəd avtobus fəaliyyət göstərəcək.

    Avtobusların daxilində ödəniş yalnız nağdsız formada həyata keçirilir. Gedişhaqqı 0,65 manat olaraq təyin edilib.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Müntəzəm marşrut xətləri
    44 filmi
    44 filmi

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