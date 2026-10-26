İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "AzParking" tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edilib

    İnfrastruktur
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:15
    AzParking tətbiqinə yeni funksiyalar əlavə edilib

    Sürücülərin rahatlığını təmin etmək və parklanma prosesini daha da asanlaşdırmaq məqsədilə "AzParking" mobil tətbiqinə bir sıra yeniliklər əlavə olunub.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, dəyişikliklər istifadəçilərdən daxil olan müraciət, təklif və gündəlik istifadə təcrübəsinin təhlili əsasında hazırlanıb və parklanma prosesini daha rahat və operativ həyata keçirmək məqsədi daşıyır.

    Yeni versiyada təqdim olunan əsas dəyişikliklərə isə bunlar daxildir: məntəqənin düzgünlüyünün təsdiqi – fərqli qiymət indeksli məntəqələrin yaxın yerləşdiyi kəsişmələrdə səhv seçimi azaltmaq üçün sessiyaya başlamazdan əvvəl məntəqənin təsdiqlənməsi; internet bağlantısı xəbərdarlığı – bağlantı kəsildikdə, istifadəçiyə dərhal məlumatın verilməsi və yenidən yoxlama imkanının yaradılması; xidməti parklanma xəbərdarlığı – istifadəçiyə yaxınlıqda xidməti avtomobillər üçün yerlərin olması barədə bildirişin göndərilməsi. Bu da sürücüyə düzgün yerdə park etmək imkanı yaradır; canlı fəaliyyətlər – tətbiqi açmadan aktiv parklanma sessiyasının birbaşa telefonun kilid ekranından izlənilməsi; xəritə görünüşü seçimi – məntəqəni daha rahat tapmaq üçün standart xəritənin və ya peyk görünüşününün seçilməsi.

    Bildirilib ki, həyata keçirilən yenilənmə və təkmilləşdirmə sürücülərə parklanma əməliyyatlarını daha sürətli, rahat və minimum addımla həyata keçirməyə imkan verir.

    Sərnişindaşıma Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:38
    Azərbaycan stolüstü tennisçisi Tunar Bağırov daha bir beynəlxalq yarışın mükafatçısı olub
    Fərdi
    12:37
    Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    12:34
    Mehriban Əliyeva Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini təbrik edib
    Mədəniyyət siyasəti
    12:32
    Nazir müavini: Azərbaycanda fərqli dinlər və etnik qruplar daim sülh içərisində yaşayıblar
    Mədəniyyət siyasəti
    12:28
    Yotova və Qyurov Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edəcəklər
    Digər ölkələr
    12:25
    Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayır
    Digər
    12:24
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 13 %-ə yaxın böyüyüb
    Maliyyə
    12:23
    Xalid Fəthəlrəhman: VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu problemlərin həlli üçün platforma olacaq
    Mədəniyyət siyasəti
    12:20
    Bakıda sabah 21 dərəcə isti olacaq
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti