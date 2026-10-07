Azərbaycanda daha 12 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib
İnfrastruktur
- 07 oktyabr, 2026
- 14:56
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İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda daha 12 nəqliyyat vasitəsi satılıb.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, hərracda start qiyməti 10 min manat olan "Kamaz" markalı yük avtomobili 33 min manata, ilkin qiyməti 14 min manat olan "Hyundai HB100" markalı ekskavator isə 28 min manata satılıb.
Hərracda satılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəsmi saytı vasitəsilə tanış olmaq olar.
Növbəti hərraclar 13, 20 və 27 oktyabrda keçiriləcək.
Hərraclarda iştirak etmək istəyənlər "www.emlak.gov.az" və "www.auksion.gov.az" saytlarından seçim edə bilərlər.
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