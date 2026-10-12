AQP: Sentyabrda avtomobil bazarında median qiymətlər 1 %-dən çox artıb
- 12 oktyabr, 2026
- 14:05
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Azərbaycanda izlənilən 9 kütləvi avtomobil modelinin median təklif qiyməti avqust ayı ilə müqayisədə orta hesabla 1,1 % artıb.
Bu barədə "Report" Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasının (AQP) bu ilin sentyabr ayı üzrə təhlilinə əsasən xəbər verir.
Məlumata görə, hesabat ayında avtomobil satış elanlarının sayı 11,4 % yüksələrək 40 373-ə çatıb. Bütün elanlar üzrə median təklif qiyməti 18 800 manat təşkil edib.
AQP-nin sabit struktur üzrə avtomobil indeksi dekabr 2025-ci il 100 baza nöqtəsi qəbul edilməklə sentyabrda 103,7 səviyyəsinə yüksəlib. Avqustda 102,5 olan indeks üzrə aylıq artım 1,1 % təşkil edib. Dəyişən struktur üzrə avtomobil indeksi isə əvvəlki ayın 97,1 göstəricisindən 108,7-yə çatıb. Bu indeks üzrə 11,9 %-lik artım avtomobil təkliflərinin tərkibindəki dəyişikliklərdən də təsirlənir və eyni həcmdə ümumi bazar qiymət artımı kimi şərh edilməməlidir.
Ayrı-ayrı modellər üzrə qiymət dinamikası fərqli olub. Sentyabrda median təklif qiyməti ən çox "Hyundai Sonata" modelində artaraq əvvəlki ayla müqayisədə 5,5 % yüksəlib. "Kia Sorento" üzrə artım 3,6 %, "Hyundai Santa Fe" üzrə isə 3,2 % təşkil edib. "Ford Fusion", "Opel Astra" və "Ford Transit" modellərinin median təklif qiymətləri 1-2 % azalıb. LADA 2107 modelində isə qiymət dəyişməyərək 5500 manat səviyyəsində qalıb.
Bütün satış elanları üzrə median təklif qiymətinin 18 800 manat, orta təklif qiymətinin isə 29 515 manat olması bazarda qiymətlərin geniş diapazonda dəyişdiyini göstərir. Median qiymət elanların yarısında avtomobillərin bu məbləğdən aşağı, digər yarısında isə yuxarı qiymətə təklif olunduğunu ifadə edir. Orta qiymətin mediandan yüksək olması daha bahalı avtomobillərin ümumi göstəriciyə təsiri ilə əlaqədardır. Elanların 53,3 %-i 20 min manatadək qiymətə yerləşdirilib.
Təklif olunan avtomobillərin yaş və yürüş göstəriciləri də bazarın strukturunu xarakterizə edir. Sentyabrda avtomobillərin median buraxılış ili 2013, median yürüşü isə 193 min kilometr olub. İşlənmiş avtomobillər üzrə median yürüş 204 min kilometr təşkil edib. Elanların 41,8 %-nin yaşı 15 ildən çox olan avtomobillərə aid olması təklif portfelində köhnə nəqliyyat vasitələrinin əhəmiyyətli paya malik olduğunu göstərir.
Marka bölgüsündə "Mercedes", "Hyundai", LADA, "Kia" və "Toyota" birlikdə ümumi elanların 48,8 %-ni təşkil edib. Yeni avtomobillər üzrə sentyabrda 3 064 elan qeydə alınıb. Bu, bütün elanların 7,6 %-nə bərabərdir. Avqustda yeni avtomobillər üzrə elanların sayı 2 987, ümumi təklifdə payı isə 8,2 % olub.
Yeni avtomobil seqmentində Çin markaları üstün mövqedədir. Bu seqment üzrə elanların 64 %-i Çin istehsalı olan avtomobillərin payına düşüb. Changan markasının payı isə 34 % təşkil edib. Elektrikləşmə istiqamətində də fərqli mənzərə müşahidə olunur: 2023–2026-cı illərdə istehsal edilmiş minik avtomobilləri üzrə təkliflərin 60 %-i hibrid, plug-in hibrid və ya tam elektrik mühərrikli avtomobillərdən ibarətdir. Bununla belə, həmin avtomobillərin ümumi bazar elanlarındakı payı 12,3 % səviyyəsindədir. Sentyabrda bu kateqoriyalar üzrə 4 956 elan qeydə alınıb.
Coğrafi bölgüdə Bakı şəhəri avtomobil təkliflərinin əsas mərkəzi olaraq qalır. Ümumi elanların 65,6 %-i paytaxtın payına düşüb. Median təklif qiyməti Bakıda 23 500 manat, Bakıdan kənarda isə 11 800 manat təşkil edib. Bu fərq bölgələr üzrə təklif olunan avtomobillərin yaş, marka və model tərkibindəki fərqlərlə əlaqəli ola bilər. Buna görə də qiymət fərqini yalnız coğrafi amillə izah etmək düzgün olmazdı.
AQP-nin təhlili avtomobil bazarında təklif qiymətlərinin dinamikasını, elanların strukturunu və əsas seqmentlər üzrə dəyişiklikləri izləməyə imkan verir. Palata dövri olaraq hər ay daşınmaz əmlak, avtomobil və tikinti bazarları üzrə indekslər açıqlayır. Bu indekslər müvafiq bazarlardakı dəyişikliklərin sistemli monitorinqinə və bazar iştirakçılarının məlumatlandırılmasına xidmət edir.