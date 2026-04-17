    • 17 aprel, 2026
    Azər Fərəcov: ADY 2030-cu ilə qədər 20 qatar almağı planlaşdırır

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 2030-cu ilə qədər 20 ədəd qatar almağı planlaşdırır.

    Bunu "Report"un Kürdəmirə ezam olunmuş müxbirinə açıqlamasında səhmdar cəmiyyətin Sərnişindaşımaları departamentinin rəisi Azər Fərəcov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdə işlərə, yəni onların alınması prosesinə başlanılıb: "Amma onların istehsal müddəti iki il müddətinə çəkdiyinə görə, həmin qatarların 2030-cu ilə kimi istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur".

    A.Fərəcov deyib ki, ADY elektrikləşdirmə və "yaşıl nəqliyyat" istiqamətində işlər aparır: "Yaşıl enerji"nin istifadə edildiyi, elektrifikasiya olunmuş qatarlarla daşımaların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub".

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Azər Fərəcov Sərnişin daşıma Yük daşımaları

