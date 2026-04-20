    4 ərazidə təmir-bərpa işləri başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    • 20 aprel, 2026
    • 18:43
    Vətəndaşlar üçün daha rahat və təhlükəsiz hərəkət şəraitinin təmin edilməsi məqsədilə təxirəsalınmaz təmir-bərpa işləri davam etdirilir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gündəlik həyata minimum maneə yaratmaq üçün təmir işləri əsasən istirahət günlərində həyata keçirilib.

    İşlərin vaxtında yekunlaşdırılması məqsədilə həftəsonu 24 saat fasiləsiz iş rejimi təşkil olunub.

    Təmir prosesi zamanı nəqliyyatın hərəkətinə minimum maneə yaradılması üçün bütün zəruri tədbirlər görülüb.

    Nəticədə 4 ərazidə təmir-bərpa işləri uğurla başa çatdırılıb:

    1. R. Behbudov küçəsi (Ş. Bədəlbəyli küçəsindən A. A. Bakıxanov küçəsinə qədər olan hissə);

    2. Z. Bünyadov prospekti (M. Nərimanov küçəsindən X. R. Ulutürk küçəsinə qədər);

    3. A. M. Şərifzadə küçəsi (Ə. Əhmədov küçəsindən A. Abbasov küçəsinə qədər olan hissə);

    4. Bakı Dairəvi yolundan "Meyvəli Ticarət Mərkəzi"nə gedən yol.

