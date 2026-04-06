İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Qəzənfər Abbasov: Aparıcı bədii kollektivlərin bölgələrə səfəri mədəni mühiti canlandıracaq

    İncəsənət
    • 06 aprel, 2026
    • 16:33
    Qəzənfər Abbasov: Aparıcı bədii kollektivlərin bölgələrə səfəri mədəni mühiti canlandıracaq

    Aparıcı bədii kollektivlərin bölgələrə səfəri, oradakı çıxışı mədəni mühitin canlanmasına təkan verəcək.

    Bu fikirləri "Report"a açqılamasında tanınmış xanəndə, pedaqoq, Əməkdar müəllim Qəzənfər Abbasov deyib.

    Onun sözlərinə görə, Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın aparıcı bədii kollektivlərinin genişmiqyaslı qastrol proqramı böyük əhəmiyyətə malikdir.

    "Bəllidir ki, ucqar rayonlarda yaşayan vətəndaşlarımızın zəngin tarixi və özünəməxsus sənət ənənələri olan bədii kollektivlərin, eləcə də tanınmış incəsənət ustalarının konsertlərini əsasən efir-ekrandan izləmək imkanları var. Bu qastrol proqramı ilə, əslində, regionlarda yaşayan musiqisevərlərin arzuları gerçəkləşir".

    Xanəndə bildirib ki, aparıcı bədii kollektivlərin bölgələrdə çıxışı həm mədəni mühitin canlanmasına təkan verəcək, eyni zamanda incəsənətə, musiqiyə maraq göstərən istedadlı gənclərin həvəsini artıracaq.

    "Ona görə də bu layihənin hər il həyata keçirilməsini və bütün rayonlarımızı əhatə etməsini istəyərdim", - o əlavə edib.

    Son xəbərlər

    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    20:33

    Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir

    Region
    20:23

    Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaq

    İnfrastruktur
    20:16

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    20:04

    "Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıb

    Formula 1
    20:04

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti