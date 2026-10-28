İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Süni intellektlə idarə olunan 32 komanda virtual futbol meydanında mübarizə aparıb

    İKT
    • 28 oktyabr, 2026
    • 15:26
    Süni intellektlə idarə olunan 32 komanda virtual futbol meydanında mübarizə aparıb

    Bu dəfə futbol meydanında qərarları süni intellekt verib.

    "Azercell Telecom" MMC-nin dəstəyi və "AWS User Group Baku"nun təşkilatçılığı ilə keçirilən "AWS Agentic Football Cup" turnirində 32 komandanın hazırladığı süni intellekt agentləri virtual futbol matçlarında qarşılaşıb.

    Dünyanın aparıcı texnologiya şirkətlərindən biri olan "Amazon Web Services" (AWS) mütəxəssislərinin mentorluğu ilə iştirakçılar beş süni intellekt agentindən ibarət virtual futbol komandaları hazırlayıblar. Bu agentlər oyun vəziyyətini təhlil edib, ötürmə, hücum və müdafiə ilə bağlı qərarlar verib. İştirakçılar isə matçların nəticələrini təhlil edərək proqramlarını və oyun strategiyalarını təkmilləşdiriblər. Mentorlar turnir boyu komandalara texniki yanaşmaların təkmilləşdirilməsi və bulud texnologiyalarından istifadə ilə bağlı dəstək göstəriblər.

    Turnir tələbələrə, mühəndislərə və texnologiyaya maraq göstərən şəxslərə yeni bacarıqlar qazanmaq və təcrübə mübadiləsi aparmaq üçün effektiv platforma olub. Futbol rəqabətini proqramlaşdırma ilə bir araya gətirən bu format iştirakçılara yazdıqları kodun nəticəsini birbaşa oyunda görmək imkanı verib. Onlar süni intellekt agentlərinin dəyişən vəziyyətlərə necə reaksiya verdiyini sınaqdan keçirib, agent əsaslı həllərin hazırlanması və AWS bulud platformasında tətbiqi üzrə praktiki təcrübə qazanıblar. Yarışın sonunda üç qalib müəyyənləşib.

    Bu layihəyə dəstək verməklə "Azercell" ölkədə süni intellekt sahəsində bilik və bacarıqların inkişafını təşviq edir. Məqsəd yerli texnologiya icmasını gücləndirmək və Azərbaycanın rəqəmsal ekosisteminin inkişafında fəal rol oynayacaq mütəxəssislərin yetişməsinə dəstək olmaqdır.

    Süni intellektlə idarə olunan 32 komanda virtual futbol meydanında mübarizə aparıb
    Süni intellektlə idarə olunan 32 komanda virtual futbol meydanında mübarizə aparıb
    Süni intellektlə idarə olunan 32 komanda virtual futbol meydanında mübarizə aparıb
    Süni intellektlə idarə olunan 32 komanda virtual futbol meydanında mübarizə aparıb

    Süni intellekt (AI) Virtual futbol matçları Azercell Telecom MMC Amazon Web Services (AWS) AWS User Group Baku
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:10
    Azərbaycan-BƏƏ Birgə Hərbi Əməkdaşlıq Komitəsinin ikinci iclası keçirilib
    Hərbi
    16:07
    Hikmət Babaoğlu: İnformasiya mühitində həm də manipulyasiya olunmuş məlumatlarla qarşılaşırıq
    Media
    16:05
    Foto
    Report Media Məktəbinin 22-ci qrupu təlim proqramına qoşulub
    Media
    16:05
    AKTA: Məsafədən kredit vermək məlumatların qorunmasında yeni suallar yaradır
    Maliyyə
    16:00
    Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qurur
    İncəsənət
    16:00
    İran səfiri: Korrupsiya ilə bağlı mübarizədə çoxtərəfli əməkdaşlıq faydalıdır
    Xarici siyasət
    15:59
    Foto
    Video
    "AzerGold" UIMF 2026 beynəlxalq forumunda təmsil olunub
    Sənaye
    15:58
    Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 23 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    15:56
    Foto
    Dövlət Turizm Agentliyi IX Dünya İnvestisiya Forumunda təmsil olunub
    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti