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    Sənan Vəlizadə: "Kiberhücumlara qarşı sektorlararası məlumat mübadiləsi vacibdir"

    İKT
    • 28 oktyabr, 2026
    • 16:13
    Sənan Vəlizadə: Kiberhücumlara qarşı sektorlararası məlumat mübadiləsi vacibdir

    Kiberhücumların qarşısını almaq üçün sektorlararası məlumat mübadiləsi vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyinin Rəqəmsal Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Sənan Vəlizadə "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" (AMFA) İctimai Birliyinin təşkil etdiyi, Bakıda keçirilən 12-ci Mikromaliyyədə İnvestisiya və Dayanıqlı İnkişaf Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, məlumatın paylaşılması ilə bağlı halı birbaşa kibertəhlükəsizlik hücumu kimi qiymətləndirmək olmaz: "Hücum davranışı tamamilə başqa məsələdir. Məlumatın faktiki olaraq sızdırılması və digər qeyri-etik hərəkətlərlə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədəuyğundur. Məsələn, bir şəxs müəyyən məlumatı həmkarı ilə, yaxud həmkarının sistemi vasitəsilə paylaşdığını və topladığını söyləyə bilər. Amma əslində, həmin məlumatdan faydalanmaq mümkün olmur. Digər tərəfdən, bu cür halların qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər nəzərdən keçirilərkən, müvafiq risklərin əksəriyyəti qiymətləndirilməyə və ya lazımi tədbirlər görülməyə bilər".

    S.Vəlizadə qeyd edib ki, kibertəhlükəsizlik hücumları bəzi hallarda müxtəlif sektorlarda daha geniş yayılır: "Məsələn, hər hansı maliyyə institutuna və ya maliyyə qurumuna kiberhücum baş verdikdə, eyni vaxtda və ya qısa müddət ərzində digər qurumlar və sahələr də belə hücumlara məruz qala bilər. Bəzən isə hücum edən qruplar yalnız bir sektoru hədəf alırlar. Lakin biz maliyyə sektoruna edilən hücumların sonradan telekommunikasiya və digər sektorlara da yönəldiyini praktikada görmüşük. Burada əsas məsələ məlumat mübadiləsinin yalnız sektor daxilində deyil, həm də sektorlararası səviyyədə təşkil edilməsidir. Bu, müvafiq təhlükələrin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsinə və qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə imkan verməlidir. Bu məqsədlə kibertəhlükəsizlik sahəsində fəaliyyət göstərən qurumlar olaraq biz də müvafiq platformadan istifadə edə bilərik və edəcəyik. Artıq həmin platformada özəl sektoru təmsil edən 60-dan çox qurum var".

    Sənan Vəlizadə Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi (AKM) Kibercinayətkarlıq (kiberdələduzluq) Kibertəhlükəsizlik
    Cross-sector information sharing key to preventing cyberattacks, official says
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