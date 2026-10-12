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    Qubadlıda günəş enerjisi ilə işləyən avtonom radiomonitorinq stansiyası istifadəyə verilib

    İKT
    • 12 oktyabr, 2026
    • 14:32
    Qubadlıda günəş enerjisi ilə işləyən avtonom radiomonitorinq stansiyası istifadəyə verilib

    Qubadlı rayonunda müasir texnoloji həllər əsasında avtonom radiomonitorinq stansiyası qurularaq fəaliyyətə başlayıb.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Radiotezliklər İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, yalnız günəş enerjisi hesabına işləyən stansiya radiotezliklərin istifadəsinə sutkanın istənilən saatında uzaqdan monitorinq aparmağa, radiomaneələrin operativ şəkildə müəyyən edilməsinə və radionəzarət tədbirlərinin daha effektiv şəkildə təşkil olunmasına şərait yaradır.

    Qurum "Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı"nın icrasına uyğun olaraq eyni zamanda Şuşa, Laçın, Zəngilan, Ağdam, Kəlbəcər, Suqovuşan və Füzulidə radiomonitorinq stansiyalarını istismara verib.

    İş planına müvafiq şəkildə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə radiomonitorinq, ölçmə, texniki nəzarət və vizual müşahidə tədbirlərinin davam etdirildiyi qeyd olunub.

    Qubadlıda günəş enerjisi ilə işləyən avtonom radiomonitorinq stansiyası istifadəyə verilib
    Qubadlıda günəş enerjisi ilə işləyən avtonom radiomonitorinq stansiyası istifadəyə verilib
    Qubadlıda günəş enerjisi ilə işləyən avtonom radiomonitorinq stansiyası istifadəyə verilib
    Qubadlıda günəş enerjisi ilə işləyən avtonom radiomonitorinq stansiyası istifadəyə verilib
    Radiomonitorinq stansiyası Qubadlı Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) Dövlət Radiotezliklər İdarəsi (DRİ)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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