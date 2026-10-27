Prezidentin Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəliyinə "mygov" vasitəsilə müraciət imkanı yaradılıb
- 27 oktyabr, 2026
- 15:50
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyinə "mygov" platforması üzərindən vətəndaşların birbaşa müraciət imkanı təmin edilib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, muxtar respublika sakinləri qarşılaşdıqları problemlər, onları narahat edən sosial-iqtisadi məsələlər, eləcə də təklif və şikayətləri ilə bağlı "mygov" platforması vasitəsilə də səlahiyyətli nümayəndəliyə birbaşa müraciət edə bilərlər.
Qeyd olunub ki, bu imkan vətəndaşların gündəlik həyatına təsir edən məsələlərin daha operativ çatdırılmasına, müraciətlərin aidiyyəti üzrə yönləndirilməsinə və onlara çevik baxılmasına şərait yaradır. Səlahiyyətli nümayəndəliyin və muxtar respublikanın aidiyyəti icra qurumlarının səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə müraciətlərin icra vəziyyətinin izlənilməsi də artıq portal vasitəsilə mümkün olacaq.
Bildirilib ki, burada əsas məqsəd vətəndaşların problemlərinin qısa müddətdə həllinə nail olmaq, müraciət imkanlarını genişləndirmək və vətəndaşlarla dövlət qurumları arasında birbaşa əlaqəni gücləndirməkdir.