Bitkoin cüzi bahalaşıb

Dünyanın aparıcı kriptovalyutası – bitkoinin qiyməti 117 min ABŞ dollarına yaxınlaşıb.
“Report” xəbər verir ki, kriptovalyutanın qiyməti son 24 saatda 0,38 %, son 7 gündə isə 2,81 % artıb. Nəticədə bitkoinin kapitallaşması 2,328 trilyon ABŞ dollarına kimi yüksəlib.
Bazar kapitallaşmasına görə 2-ci pillədə qərarlaşan “Ethereum”un qiyməti isə son bir sutkada 7,58 %, son bir həftədə isə 19,74 % artaraq 4,19 min ABŞ dolları təşkil edib.
Hazırda kriptovalyuta bazarının toplam dəyəri 3,93 trilyon ABŞ dollarıdır.