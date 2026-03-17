    Bakcell Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi (RSD) sisteminə qoşulub

    İnnovasiya lideri Bakcell Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminin Rəqəmsal Sənəd Dövriyyəsi (RSD) altsisteminə qoşularaq qurumlararası sənəd mübadiləsini tam rəqəmsal müstəviyə keçirib.

    Bakcell sistem vasitəsilə kağız əsaslı sənəd dövriyyəsini minimuma endirərək, sənədlərin daha sürətli, şəffaf və təhlükəsiz şəkildə idarə olunmasını təmin edəcək. RSD-yə inteqrasiya proseslərin daha da optimallaşdırılmasına, əməliyyat səmərəliliyinin artırılmasına və məlumat təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə xidmət edir.

    Qeyd edək ki, bu addım Bakcell-in rəqəmsal transformasiya strategiyasının tərkib hissəsidir və şirkətin dayanıqlı inkişaf, həmçinin ətraf mühit, sosial və korporativ idarəetmə (ESG) prinsiplərinə sadiqliyini bir daha təsdiqləyir.

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi tərəfindən yaradılan RSD altsistemi inteqrasiya olunmuş tərəflərin elektron sənəd dövriyyəsi sistemləri arasında real vaxt rejimində və təhlükəsiz qaydada sənəd mübadiləsinin aparılması ilə bağlı inteqrasiyanın və sənədlərin hərəkəti üzrə uçotun həyata keçirilməsini təmin edir. Təkmil sertifikatlı gücləndirilmiş elektron imzalarla isə məlumatların məxfiliyi və bütövlüyü qorunur.

    Bakcell haqqında

    Bakcell Azərbaycanın ilk və ən böyük özəl telekommunikasiya şirkətidir. Hazırda şirkət üç milyondan çox müştərini yüksəkkeyfiyyətli və sürətli telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edir. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ən böyük investorlarından biri olan Bakcell süni intellekt əsaslı innovativ həllərlə Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına töhfə verir.

    Bakcell müxtəlif ölkələrdə telekommunikasiya, enerji, yüksək texnologiyalar və tikinti sahələrində fəaliyyət göstərən "NEQSOL Holding" beynəlxalq şirkətlər qrupunun tərkibinə daxildir.

    12:24

    Azərbaycan millisi Maxtı Makkayevlə əməkdaşlığa son qoyub, yeni baş məşqçi bəlli olub - EKSKLÜZİV

    Fərdi
    12:18
    Foto

    Qobu və Saray qəsəbələrində yeni təcili tibbi yardım stansiyaları istifadəyə verilib

    Sağlamlıq
    12:14

    Azərbaycanın şərab və spirtli içkiləri Almaniyada nümayiş olunur

    Biznes
    12:14

    Sabah 17 dərəcə isti gözlənilir

    Ekologiya
    12:14
    Foto
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    12:10
    Foto

    Çinin 9, Hindistanın 6 vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    12:07

    Səfir: Monqolustan və Azərbaycan arasında birbaşa aviareyslərlə bağlı danışıqlar davam edir

    Xarici siyasət
    12:06

    Deputat: Müəllimlərin sertifikasiyadan iki dəfə keçmələri kifayətdir

    Elm və təhsil
    12:05

    Zelenski: Yaxın aylarda Yaxın Şərqdə vəziyyət daha da gərginləşəcək

    Digər ölkələr
