Haqqımızda

"Azercell Telecom" enerji səmərəliliyi və ətraf mühit təşəbbüslərini genişləndirir

"Azercell Telecom" enerji səmərəliliyi və ətraf mühit təşəbbüslərini genişləndirir Həyata keçirilən layihələr nəticəsində əhəmiyyətli enerji qənaətinə nail olunub
İKT
21 avqust 2025 14:23
Azercell Telecom enerji səmərəliliyi və ətraf mühit təşəbbüslərini genişləndirir

"Azercell Telecom" MMC ESG strategiyası çərçivəsində enerji səmərəliliyi və ətraf mühit təşəbbüslərini davamlı şəkildə genişləndirir, bu istiqamətdə bir sıra önəmli layihələri uğurla həyata keçirir.

2022-2024-cü illərdə ümumilikdə 3,628 MWh enerji qənaəti qeydə alınıb. Bu göstərici Bakı-Abşeron zonasında enerji istifadəsində illik 9 %, digər regionlarda isə 11 % azalma ilə müşahidə olunub. Enerji səmərəliliyinin ekoloji təsiri də mühüm nəticələr göstərir - ümumilikdə 1 705-ton karbon emissiyası azaldılıb ki, bu da təxminən 81 190 ağacın atmosferə verdiyi faydaya bərabərdir.

Bu ilin yanvar ayından etibarən bütün şəbəkə məntəqələrində tətbiq olunan qabaqcıl enerji qənaəti texnologiyaları sayəsində isə bu ilin ikinci rübündə 198 MWh enerji qənaət olunub, 140-ton karbon emissiyasının qarşısı alınıb.

"Azercell"in günəş enerjisi layihələri də şirkətin bu strategiyası çərçivəsində əsas istiqamətlərdən birini təşkil edir. Hazırda mobil operatorun 3 700-dən artıq LTE baza stansiyasının 37-si günəş enerjisi ilə çalışan hibrid stansiyalardır. Onlardan 35-i Qarabağ ərazisində yerləşir. Bu stansiyalar vasitəsilə ötən il 300 000 kWh-dan çox günəş enerjisi istehsal olunub və bu enerjinin 95 %-i məhz Qarabağ bölgəsinin payına düşüb. Region üzrə orta aylıq enerji istehsalı 33 120 kWh təşkil edərək enerji tələbatının təxminən 14 %-ni qarşılamağa imkan verib.

"Azercell"in strateji yanaşması enerji səmərəliliyinin artırılması ilə yanaşı, həm də əməliyyat xərclərinin azaldılmasını, karbon izinin minimuma endirilməsini və texnologiyanın ekoloji baxımdan uyğunlaşdırılmasını hədəfləyir. Şirkət bu istiqamətdə fəaliyyətlərini genişləndirərək ölkədə yaşıl enerjiyə keçidi təşviq edir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi