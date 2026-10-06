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    Azərbaycandakı internet trafikində botların payı son iki ada 4 dəfə artıb

    İKT
    • 06 oktyabr, 2026
    • 14:58
    Azərbaycandakı internet trafikində botların payı son iki ada 4 dəfə artıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycandakı internet trafikinin 67,94 %-i insanların payına düşüb.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, avqust ayına nisbətən 6,42 faiz bəndi azdır.

    Hesabat ayında botların bazar payı müvafiq olaraq 32,06 % təşkil edib. Onların bazar payı ardıcıl olaraq ikinci aydır artır (sentyabr-avqust aylarında artım 4 dəfə olub).

    Avqustda qlobal internet trafikinin 68,87 %-i insanların, 31,13 %-i isə botların payına düşüb.

    Botlar və insanlar Statcounter agentliyi Azərbaycan
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