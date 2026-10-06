Azərbaycanda planşetlərdə "İOS"un bazar payı 2,4 dəfə azalıb
- 06 oktyabr, 2026
- 11:13
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Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android" əməliyyat sisteminin bazar payı 84,31 % təşkil edib.
"Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, avqust ayına nisbətən 2,08 faiz bəndi, 2025-ci ilin sentyabr ayının göstəricisi ilə müqayisədə 4,88 faiz bəndi çoxdur.
Mobil cihazlarda "İOS" əməliyyat sisteminin bazar payı aylıq 2,08 faiz bəndi və illik müqayisədə 4,36 faiz bəndi azalaraq 15,67 % olub.
Planşetlərdə "Android"in bazar payı aylıq müqayisədə 1,2 faiz bəndi və illik müqayisədə 18,4 faiz bəndi artaraq 87,28 % təşkil edib.
Həmin cihazlarda "İOS"un bazar payı 12,55 % təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 1,2 faiz bəndi, illik isə 17,97 faiz bəndi və ya 2,4 dəfə azdır.