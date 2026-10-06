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    Azərbaycanda planşetlərdə "İOS"un bazar payı 2,4 dəfə azalıb

    İKT
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:13
    Azərbaycanda planşetlərdə İOSun bazar payı 2,4 dəfə azalıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanda mobil cihazlarda "Android" əməliyyat sisteminin bazar payı 84,31 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, avqust ayına nisbətən 2,08 faiz bəndi, 2025-ci ilin sentyabr ayının göstəricisi ilə müqayisədə 4,88 faiz bəndi çoxdur.

    Mobil cihazlarda "İOS" əməliyyat sisteminin bazar payı aylıq 2,08 faiz bəndi və illik müqayisədə 4,36 faiz bəndi azalaraq 15,67 % olub.

    Planşetlərdə "Android"in bazar payı aylıq müqayisədə 1,2 faiz bəndi və illik müqayisədə 18,4 faiz bəndi artaraq 87,28 % təşkil edib.

    Həmin cihazlarda "İOS"un bazar payı 12,55 % təşkil edib ki, bu da aylıq müqayisədə 1,2 faiz bəndi, illik isə 17,97 faiz bəndi və ya 2,4 dəfə azdır.

    Mobil cihazlar Statcounter agentliyi Android IOS
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