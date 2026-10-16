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    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının həcmi açıqlanıb

    İKT
    • 16 oktyabr, 2026
    • 13:36
    Azərbaycanda noutbuk və kompüter istehsalının həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 1 min 90 ədəd noutbuk, 1 min 412 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 23,8 % və 50,3 % azdır.

    Təkcə sentyabrda isə 1 ədəd noutbuk (1 il əvvəl istehsal olmayıb) və 382 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib ki, bu da ötən ilin sentyabr ayının göstəricisindən 20,7 % azdır.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 27 645 ədəd noutbuk, 2 920 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 % çox və 52 % azdır.

    Noutbuk və kompüter istehsalı Dövlət Statistika Komitəsi
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