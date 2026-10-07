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    Azərbaycanda kompüterlərin bazar payı sentyabrda 29 % azalıb

    İKT
    • 07 oktyabr, 2026
    • 17:28
    Azərbaycanda kompüterlərin bazar payı sentyabrda 29 % azalıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanın elektron cihaz bazarında (kompüter, mobil cihaz və planşetlər) mobil cihazların payı 65,61 % təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, avqust ayına nisbətən 13,8 faiz bəndi, 2025-ci ilin sentyabr ayının göstəricisi ilə müqayisədə isə 8,95 faiz bəndi çoxdur.

    Kompüterlərin bazar payı ötən ay ərzində 13,85 faiz bəndi və ya 29 %, illik müqayisədə isə 8,8 faiz bəndi azalaraq 33,98 % olub.

    Sentyabrda planşetlərin bazar payı 0,41 % təşkil edib. Bu göstərici ay ərzində 0,06 faiz bəndi artıb, bir il əvvələ nisbətən isə 0,15 faiz bəndi azalıb.

    Mobil cihazlar Statcounter agentliyi Azərbaycan
    MiniBoss
    MiniBoss

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