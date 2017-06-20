 Yuxarı
    Bağlamaq

    Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına fəxri adlar, ali hərbi rütbə, orden və medallar verilib - SİYAHI

    Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb

    Bakı. 20 iyun. REPORT.AZ/ Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularına fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 

    "Report"un məlumatına görə, sərəncamla Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilib:

    “Əməkdar hüquqşünas”

    Kişiyev Rauf İsmayıl oğlu – polkovnik

    “Əməkdar həkim”

    Tağıyev Tofiq Tağı oğlu – tibb xidməti polkovnik-leytenantı.

    Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib:

    polkovnik Ağayev Zakir Samiddin oğlu

    polkovnik Əliyev Azər Əli oğlu

    polkovnik Nəcəfov Hilal Əlimurad oğlu

    polkovnik Salahov Füzuli Zəbiş oğlu.

    Prezident İlham Əliyevin daha bir sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə və Azərbaycan Ordusunun qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

    3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

    Əliyev Natiq Avıl oğlu – general-mayor

    Əmirağayev İslam Şixzadə oğlu – polkovnik

    “Vətən uğrunda” medalı ilə

    Mənsimov Tehran Cavid oğlu – polkovnik

    Seyfullayev Kutais Qüdrət oğlu – polkovnik

    Hətəmov Baba Ələmdar oğlu – polkovnik-leytenant

    Nəciyev İlqar Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant

    Nuriyev Xizri Əhməd oğlu – mayor

    “İgidliyə görə” medalı ilə

    Cəlalov Zaur Alxaz oğlu – polkovnik

    Fərhadov Cavid Mövlud oğlu – polkovnik-leytenant

    Həsənov Anar Yaqub oğlu – polkovnik-leytenant

    Şıxəliyev Aydın Bəhman oğlu – polkovnik-leytenant

    Eynullayev Əli Höküməli oğlu – gizir

    Şıxəliyev Səftər Tapdıq oğlu – gizir

    “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

    Eyyubov Teymur Tərlan oğlu – general-mayor

    Bəkirov Sübhan Kamal oğlu – polkovnik

    Həsənov İlqar Məhər oğlu – polkovnik

    Həsənov Məhərrəm Əşir oğlu – polkovnik

    Quliyev Əziz Qədir oğlu – polkovnik

    Pənahov Elşad İslam oğlu – polkovnik

    Ağakişiyev Asif Əli oğlu – polkovnik-leytenant

    Mirzəyev Aşur Hacıağa oğlu – polkovnik-leytenant

    Mirzəyev Anar Mehman oğlu – mayor

    Baxşəliyev Nizami Fizuli oğlu – baş leytenant.

    Mətndə orfoqrafik səhv aşkar etdinizsə, səhv olan hissəni qeyd edib Ctrl + Enter düymələrini sıxın.

    Xəbər lenti

    Ən azı bir bölmə seçilməlidir

    Bütün xəbərlər


    Orphus sistemi