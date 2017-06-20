Военнослужащим минобороны присвоены почетные звания, высшее воинское звание, ордена и медали - СПИСОК

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:
"Заслуженный юрист"
Кишиеву Рауфу Исмаил оглу – полковнику
"Заслуженный врач"
Тагиеву Тофигу Таги оглу – полковнику-лейтенанту медицинской службы.
Другим распоряжением главы государства, высшее воинское звание генерал-майора присвоено следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:
полковнику Агаеву Закиру Самиддин оглу
полковнику Алиеву Азеру Али оглу
полковнику Наджафову Хилалу Алимурад оглу
полковнику Салахову Физули Забиш оглу.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики. За особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и отличие при выполнении поставленных перед Азербайджанской армией заданий награждаются:
орденом "За службу Отечеству" 3-й степени
Алиев Натиг Авил оглу – генерал-майор
Амирагаев Ислам Шихзаде оглу – полковник
медалью "За Отчизну"
Мансимов Техран Джавид оглу – полковник
Сейфуллаев Кутаис Гудрет оглу – полковник
Гатамов Баба Аламдар оглу – полковник-лейтенант
Наджиев Ильгар Рашид оглу – полковник-лейтенант
Нуриев Хизри Ахмед оглу – майор
медалью "За отвагу"
Джалалов Заур Алхаз оглу – полковник
Фархадов Джавид Мовлуд оглу – полковник-лейтенант
Гасанов Анар Ягуб оглу – половник-лейтенант
Шихалиев Айдын Бахман оглу – полковник-лейтенант
Эйнуллаев Али Хокумали оглу – прапорщик
Шихалиев Сафтар Тапдыг оглу – прапорщик
медалью "За военные заслуги"
Эйюбов Теймур Тарлан оглу – генерал-майор
Бекиров Субхан Кямал оглу – полковник
Гасанов Ильгар Махар оглу – полковник
Гасанов Магеррам Ашир оглу – полковник
Гулиев Азиз Гадир оглу – полковник
Панахов Эльшад Ислам оглу – полковник
Агакишиев Асиф Али оглу – полковник-лейтенант
Мирзоев Ашур Гаджиага оглу – полковник-лейтенант
Мирзоев Анар Мехман оглу – майор
Бахшалиев Низами Физули оглу – старший лейтенант.
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