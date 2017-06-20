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    Военнослужащим минобороны присвоены почетные звания, высшее воинское звание, ордена и медали - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:

    "Заслуженный юрист"

    Кишиеву Рауфу Исмаил оглу – полковнику

    "Заслуженный врач"

    Тагиеву Тофигу Таги оглу – полковнику-лейтенанту медицинской службы.

    Другим распоряжением главы государства, высшее воинское звание генерал-майора присвоено следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:

    полковнику Агаеву Закиру Самиддин оглу

    полковнику Алиеву Азеру Али оглу

    полковнику Наджафову Хилалу Алимурад оглу

    полковнику Салахову Физули Забиш оглу.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики. За особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и отличие при выполнении поставленных перед Азербайджанской армией заданий награждаются:

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Алиев Натиг Авил оглу – генерал-майор

    Амирагаев Ислам Шихзаде оглу – полковник

    медалью "За Отчизну"

    Мансимов Техран Джавид оглу – полковник

    Сейфуллаев Кутаис Гудрет оглу – полковник

    Гатамов Баба Аламдар оглу – полковник-лейтенант

    Наджиев Ильгар Рашид оглу – полковник-лейтенант

    Нуриев Хизри Ахмед оглу – майор

    медалью "За отвагу"

    Джалалов Заур Алхаз оглу – полковник

    Фархадов Джавид Мовлуд оглу – полковник-лейтенант

    Гасанов Анар Ягуб оглу – половник-лейтенант

    Шихалиев Айдын Бахман оглу – полковник-лейтенант

    Эйнуллаев Али Хокумали оглу – прапорщик

    Шихалиев Сафтар Тапдыг оглу – прапорщик

    медалью "За военные заслуги"

    Эйюбов Теймур Тарлан оглу – генерал-майор

    Бекиров Субхан Кямал оглу – полковник

    Гасанов Ильгар Махар оглу – полковник

    Гасанов Магеррам Ашир оглу – полковник

    Гулиев Азиз Гадир оглу – полковник

    Панахов Эльшад Ислам оглу – полковник

    Агакишиев Асиф Али оглу – полковник-лейтенант

    Мирзоев Ашур Гаджиага оглу – полковник-лейтенант

    Мирзоев Анар Мехман оглу – майор

    Бахшалиев Низами Физули оглу – старший лейтенант.

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