Военнослужащим минобороны присвоены почетные звания, высшее воинское звание, ордена и медали - СПИСОК

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:

"Заслуженный юрист"

Кишиеву Рауфу Исмаил оглу – полковнику

"Заслуженный врач"

Тагиеву Тофигу Таги оглу – полковнику-лейтенанту медицинской службы.

Другим распоряжением главы государства, высшее воинское звание генерал-майора присвоено следующим военнослужащим министерства обороны Азербайджанской Республики:

полковнику Агаеву Закиру Самиддин оглу

полковнику Алиеву Азеру Али оглу

полковнику Наджафову Хилалу Алимурад оглу

полковнику Салахову Физули Забиш оглу.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны Азербайджанской Республики. За особые заслуги в защите и сохранении территориальной целостности Азербайджанской Республики и отличие при выполнении поставленных перед Азербайджанской армией заданий награждаются:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Алиев Натиг Авил оглу – генерал-майор

Амирагаев Ислам Шихзаде оглу – полковник

медалью "За Отчизну"

Мансимов Техран Джавид оглу – полковник

Сейфуллаев Кутаис Гудрет оглу – полковник

Гатамов Баба Аламдар оглу – полковник-лейтенант

Наджиев Ильгар Рашид оглу – полковник-лейтенант

Нуриев Хизри Ахмед оглу – майор

медалью "За отвагу"

Джалалов Заур Алхаз оглу – полковник

Фархадов Джавид Мовлуд оглу – полковник-лейтенант

Гасанов Анар Ягуб оглу – половник-лейтенант

Шихалиев Айдын Бахман оглу – полковник-лейтенант

Эйнуллаев Али Хокумали оглу – прапорщик

Шихалиев Сафтар Тапдыг оглу – прапорщик

медалью "За военные заслуги"

Эйюбов Теймур Тарлан оглу – генерал-майор

Бекиров Субхан Кямал оглу – полковник

Гасанов Ильгар Махар оглу – полковник

Гасанов Магеррам Ашир оглу – полковник

Гулиев Азиз Гадир оглу – полковник

Панахов Эльшад Ислам оглу – полковник

Агакишиев Асиф Али оглу – полковник-лейтенант

Мирзоев Ашур Гаджиага оглу – полковник-лейтенант

Мирзоев Анар Мехман оглу – майор

Бахшалиев Низами Физули оглу – старший лейтенант.