Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, sərəncamla Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissənin qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə
Mahmudov Qəşəm Fərzalı oğlu – polkovnik
Qasımov Mübariz Sayıl oğlu – mayor
Orucov Telman İlyas oğlu – mayor
Mustafayev İlham Abbas oğlu – kiçik leytenant
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Ələkbərov Pərviz Ağasalam oğlu – polkovnik
Əliyev Əli Şahverdi oğlu – tibb xidməti polkovniki
Nəsibov Bayram Nəsib oğlu – polkovnik
Məmmədov Anar Əmiralı oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Zaur Alxan oğlu – polkovnik-leytenant
Rizvanov Səməndər Səməd oğlu – polkovnik-leytenant
Vəliyev Zöhrab Naib oğlu – mayor
“İgidliyə görə” medalı ilə
Əsədov Səxavət Ağagül oğlu – polkovnik
Cumayev Akif Kazım oğlu – polkovnik-leytenant
Əfəndiyev Samir Zakir oğlu – polkovnik-leytenant
Həziyev Samir Mətləb oğlu – polkovnik-leytenant
Mövlanov Nizami Bəydəmir oğlu – polkovnik-leytenant
Bağıyev Mirdamət Səristan oğlu – mayor
Babayev Vüqar Eyvaz oğlu – gizir
Şəkərov Firudin İlqar oğlu – gizir
Rzaquliyev Allahqulu Yusif oğlu – çavuş
Məmmədov Mehman Məmməd oğlu – kiçik çavuş
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Babayev Əlizadə Əhmədağa oğlu – polkovnik
Dərgahlı Vaqif Rafiq oğlu – polkovnik
Gülməmmədov Mehman Fərman oğlu – polkovnik
Məhərrəmov İzzət Məhəmmədəli oğlu – polkovnik
Məmmədov İsmixan Valeh oğlu – polkovnik
Nəbiyev Firuddin İsaxan oğlu – tibb xidməti polkovniki
Osmanov Tofiq Hüseyn oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Rəcəbov Yadigar Mütəllim oğlu – polkovnik
Abasov Vüqar Tofiq oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Ağabalayev Kamran Hacıəli oğlu – polkovnik-leytenant
Ağayev Bəhruz Allahverdi oğlu – polkovnik-leytenant
Divanov Nazim Musa oğlu – polkovnik-leytenant
Əfəndiyev Samir Sabir oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Bəxtiyar Oktay oğlu – polkovnik-leytenant
Əzizov Firudin Novruz oğlu – polkovnik-leytenant
Nəsirov Eldəniz Ağamalı oğlu – polkovnik-leytenant
Niftəliyev Rəşid Ağaşərif oğlu – polkovnik-leytenant
Saruxanov Saruxan İslamuddin oğlu – polkovnik-leytenant
Yolçuyev Yolçu Məhəmməd oğlu – polkovnik-leytenant
Piriyev Rəşad Piri oğlu – mayor
Zülfüqarov Zülfüqar Rauf oğlu – mayor
Qorçiyev Cəfər Kəniş oğlu – kapitan
Məlikov Famil Alim oğlu – kapitan
Musibov Veysəl Yadullayeviç – kapitan
Məmmədov Yaşar Mürsəl oğlu – leytenant
Mustafayev Cavad Cavanşir oğlu – leytenant
Abdullayev İbrahim Savalan oğlu – baş gizir
Əliyev Elşad Əli oğlu – gizir
Qurbanov İsmayıl Cəlal oğlu – gizir
Hacəliyev Mübariz Hacəli oğlu – baş çavuş
Cəfərov Müşfiq Qərib oğlu – çavuş
Dəmirov Alim Ərəb oğlu – çavuş
Məmmədov Vüqar Vilayət oğlu – çavuş
Vəliyev Elçin Əjdər oğlu – kiçik çavuş
Babayev Müşfiq İsmayıl oğlu – baş əsgər (ölümündən sonra)
Məmmədov Ayaz Əvəz oğlu – əsgər
Nəmətov Namiq Ağaverdi oğlu – əsgər (ölümündən sonra)
Ramazanov Azad Gülağa oğlu – əsgər (ölümündən sonra)
Şükürov Saleh Niyaz oğlu – əsgər.
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