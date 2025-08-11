Haqqımızda

Yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb Bakı şəhərində yerləşən yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb.
Hadisə
11 avqust 2025 13:01
Bakı şəhərində yerləşən yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, keçirilən yoxlama zamanı sexdə yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş avtomobil təmiri sexinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə Qərar qəbul olunub və Qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.

