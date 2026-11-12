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    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Hadisə
    • 12 noyabr, 2026
    • 14:29
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov noyabrın 11-də və 12-də Gəncə şəhərində növbəti vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib. Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nazir iki gün ərzində 379 vətəndaşın müraciətini dinləyib, problemlərinin həlli üçün tapşırıqlar verib. Müraciətlərin böyük əksəriyyəti yerindəcə həll olunub, digərləri nəzarətə götürülüb. Keçirilən sıra baxışında polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək arzusunda olan 461 gənc seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.

    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Vilayət Eyvazov Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Gəncə
    44 filmi
    44 filmi

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