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    Sumqayıtda güclü külək elektrik dirəyini aşırıb, yaşayış massivi işıqsız qalıb

    Hadisə
    • 15 noyabr, 2026
    • 22:21
    Sumqayıtda güclü külək elektrik dirəyini aşırıb, yaşayış massivi işıqsız qalıb

    Sumqayıtda güclü külək elektrik dirəyini aşırıb, yaşayış massivi işıqsız qalıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Yaşıl Dərə yaşayış massivində qeydə alınıb.

    Belə ki, elektrik dirəyi güclü küləyin təsiri nəticəsində aşıb. Nəticədə yaşayış massivinin bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranıb.

    Hazırda əraziyə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Elektrik dirəyinin yenisi ilə əvəzlənməsi və elektrik enerjisinin bərpası istiqamətində işlər görülür.

    Külək Elektrik dirəkləri Sumqayıt
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    В Сумгайыте сильный ветер повалил опору ЛЭП, жилой массив остался без света
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