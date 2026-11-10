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    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Hadisə
    • 10 noyabr, 2026
    • 11:23
    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Sumqayıt şəhərində avtomobil tamamilə yanıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 19-cu məhəlləsində, Azərbaycan prospektində qeydə alınıb.

    1991-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Elxan Elman oğlu Qədəşova məxsus "Chevrolet" markalı minik avtomobili naməlum səbəbdən yanaraq yararsız hala düşüb.

    Yanğının başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Sumqayıt Yanğın hadisəsi
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