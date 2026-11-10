Sumqayıtda avtomobil yanıb
Hadisə
- 10 noyabr, 2026
- 11:23
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Sumqayıt şəhərində avtomobil tamamilə yanıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 19-cu məhəlləsində, Azərbaycan prospektində qeydə alınıb.
1991-ci il təvəllüdlü şəhər sakini Elxan Elman oğlu Qədəşova məxsus "Chevrolet" markalı minik avtomobili naməlum səbəbdən yanaraq yararsız hala düşüb.
Yanğının başvermə səbəbləri araşdırılır.
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