Hadisə
8 avqust 2025 09:30
Şəmkir sakinindən 11 kiloqram narkotik götürülüb

Şəmkir Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narkokuryerlik edən Şöhrət Mahmudov saxlanılıb.

DİN Mətbuat Xidməti Gəncə regional qrupundan "Report"un Qərb bürosuna verilən məlumata görə, ondan 10 kiloqram narkotik vasitə marixuana, 1 kiloqram tiryək aşkar edilərək götürülüb.

Saxlanılan şəxs qazanc əldə etmək məqsədi ilə narkokuryerlik etdiyini bildirib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Araşdırmalar davam etdirilir.

Rus versiyası У жителя Шамкира изъято 11 кг наркотиков

