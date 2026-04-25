    Şəkidə yük avtomobili yanıb.

    "Report" un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə bu gün səhər saatlarında Şəkinin Vərəzət kəndi ərazisində baş verib.

    Bakı şəhər sakini, 33 yaşlı Mövlud Nəsibova məxsus "Mercedes" markalı yük avtomobili hərəkətdə olarkən qəfil alovlanıb.

    Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb.

    Əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yanğın qısa müddətdə söndürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Şəki

    Son xəbərlər

    14:23

    Ukrayna Prezidenti: Təhlükəsizlik sahəsində çox dərin əməkdaşlıq qura bilərik

    Xarici siyasət
    14:22

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Toğrul Tapdıqlı: "Yaxşı komanda olacağımıza ümid edirəm"

    Futbol
    14:19
    Foto

    Naxçıvanda baş verən avtoqəzada 3 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    14:08

    Volodimir Zelenski Ukraynaya yardıma görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    14:08

    Azərbaycan və Ukrayna dron əleyhinə vasitələrin istehsalı və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı əməkdaşlıq edə bilər

    Hərbi
    13:55
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan Trans-Xəzər marşrutu üzrə memorandum və sazişlər imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:50

    İlham Əliyev: Həm Azərbaycanda, həm də Ukraynada hərbi sənaye kompleksi inkişaf edir

    Xarici siyasət
    13:49
    Foto

    Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    13:48

    Azərbaycan və Pakistan süni intellekt sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti