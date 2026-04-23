Şəkidə məhkum ölüb
Hadisə
- 23 aprel, 2026
- 11:13
Şəki şəhərində məhkum ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə aprelin 22-də Penitensiar Xidmətin Şəki Penitensiar Müəssisəsində qeydə alınıb.
Həmin müəssisədə Cinayət Məcəlləsinin 234-cü və 237-ci (narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi) maddələri ilə saxlanılan Oğuz rayon sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Elşad Məmmədhənifə oğlu Cabbarov ürək çatışmazlığından ölüb.
Faktla bağlı araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
