    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Şəkidə məhkum ölüb

    • 23 aprel, 2026
    • 11:13
    Şəkidə məhkum ölüb

    Şəki şəhərində məhkum ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə aprelin 22-də Penitensiar Xidmətin Şəki Penitensiar Müəssisəsində qeydə alınıb.

    Həmin müəssisədə Cinayət Məcəlləsinin 234-cü və 237-ci (narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi) maddələri ilə saxlanılan Oğuz rayon sakini, 1971-ci il təvəllüdlü Elşad Məmmədhənifə oğlu Cabbarov ürək çatışmazlığından ölüb.

    Faktla bağlı araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidməti Məhkum Şəki

