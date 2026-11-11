Şamaxıda 50 yaşlı qadın su çəninə düşərək boğulub
Hadisə
- 11 noyabr, 2026
- 10:47
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Şamaxıda 50 yaşlı qadın su çəninə düşərək boğulub.
"Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər sakini ruhi xəstə 1976-cı il təvəllüdlü Pakizə Gülaməddin qızı Piriyeva həyətindəki su çəninə düşüb boğularaq ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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