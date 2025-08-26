Salyanda çörək sexi yanıb

Haqqımızda

26 avqust 2025 09:35
Salyan rayonunda çörək sexi yanıb.

“Report”un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Arbatan kəndində baş verib.

Belə ki, 1959-cu il təvəllüdlü Feyzullayev Eynulla Səmədağa oğlüna məxsus çörək sexi anidən alovlanıb. Hadisə yerinə FHN-in Salyan Yanğından Mühafizə hissəsinə məxsus yanğınsöndürən maşın və canlı qüvvə cəlb edilib.

Yanğınsöndürənlərin səyi nəticəsində yanğın söndürülüb və yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Sahibkara xeyli ziyan dəyib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Rus versiyası В Сальяне произошел пожар в пекарне

