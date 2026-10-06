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    Qubada 60 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2026
    • 10:18
    Qubada 60 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Qubada 60 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1966-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev İmran Ziyəddin oğlu yaşadığı fərdi evin həyətyanı sahəsindəki hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

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