Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub
Hadisə
- 20 mart, 2026
- 17:50
Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 224 nəfər tutulub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 179 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib
Polis əməkdaşlarının martın 19-da keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
