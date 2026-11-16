İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Neftçalada itkin düşən kişinin meyiti kanalda tapılıb

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 12:03
    Neftçalada itkin düşən kişinin meyiti kanalda tapılıb

    Neftçalada itkin düşən kişinin meyiti su kanalında tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Mürsəqulu kənd sakini 1969-cu il təvəllüdlü Şahin Məhəmməd oğlu Kazımovun meyiti Xolqaraqaşlı kəndinin ərazisindən keçən su kanalında tapılaraq sudan çıxarılıb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Qeyd edək ki, Ş. Kazımov bir neçə gün əvvəl itkin kimi axtarışa verilib.

    İtkin düşmüş şəxslər Neftçala Araşdırma
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:03
    ABB ölkəmizdə insan kapitalını araşdırıb
    Maliyyə
    12:57
    Rumıniya Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanla Qara dəniz regionunda təhlükəsizlik danışıqları aparacaq
    Xarici siyasət
    12:55
    Azərbaycanda dövlət borcu strategiyasının yenilənməsi təklif olunur
    Maliyyə
    12:54
    Dövlət proqramlarının maliyyə məlumatlarının büdcə sənədlərində əks olunması təklif edilir
    Maliyyə
    12:54
    Foto
    Bakıda müasir əmək bazarı və məşğulluğa həsr olunan panel sessiya keçirilib
    Sosial müdafiə
    12:54
    Aİ "Wildberries"in təsisçisi daxil olmaqla, Rusiyanın 137 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiyalar tətbiq edəcək
    Digər ölkələr
    12:54
    Hesablama Palatası: Cari xərclərin artım tempinə məhdudiyyət qoyulmalıdır
    Maliyyə
    12:53
    Foto
    "PAŞA Həyat Sığorta" və "TABIA Group" sağlamlıq və rifah üzrə əməkdaşlıq edəcək
    Biznes
    12:52
    Sabah hava yağmursuz olacaq
    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti