“MTN işi”: dinlənilən iş adamlarının adları məlum olub - SİYAHI

Siyahıda Gülağa Tənhanın da adı var

Bakı. 30 dekabr. REPORT.AZ/ Ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin (MTN) sabiq baş idarə və idarə rəisləri general Sübahir Qurbanov, general Teymur Quliyev, general Natavan Mirvətova, eləcə də həmin qurumun digər vəzifəli şəxsləri Fizuli Əliyev, Zaur Məmmədov, Natiq Alıyev, Fərhad Atayev, Anar Şirəliyev, Eşqin Əliyev, Elşad Əzizovun cinayət işi üzrə yeni detallar məlum olub.

“Report”un əldə etdiyi məlumata görə, istintaq materialları ilə sübuta yetirilib ki, 2012-2015-ci illər ərzində xeyli sayda iş adamı qanunsuz olaraq dinlənilib.

İttiham aktına əsasən, Bakı şəhərində Monitorinq Mərkəzinin rəisi vəzifəsində xidmət edən Teymur Quliyev tabeçiliyində olan Atayev Fərhad Tofiq oğlu, Şirəliyev Anar Hacıçoban oğlu və başqaları, həmçinin Qurbanov Sühabir Xalıq oğlu, Əliyev Fizuli Zülfüqar oğlu, Məmmədov Zaur İbiş oğlu, hazırda məhkəmə məsuliyyətinə verilmiş Çovdarov Akif Teymurxan oğlu, Əliyev Akif Oktay oğlu, Məmmədov Səlim İmran oğlu, barələrində cinayət təqibi davam etdirilən Quliyev Elçin İbrahim oğlu, Əliyev İlqar Mustafa oğlu, Mehdiyev Azər Söhrab oğlu və yaradılmış mütəşəkkil dəstənin digər şəxslərdən ibarət üzvləri ilə birlikdə hakimiyyətdən və öz qulluq mövqeyindən müntəzəm surətdə və tamahkarlıqla, yəni sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri Knışova Natalya Vladimirovna, Qarayev Tahir Qaraş oğlu, Əsgərova (Mənsimova) Sevinc Kamil qızı, Məmmədov Sərvər Yunis oğlu, Məmmədov Anar Ramiz oğlu, Həsənov Vidadi Məmməd oğlu, Qasımov İham Səfəralı oğlu, Əliyev Vaqif Soltan oğlu, Qəmbərov Gülağa Məmi oğlu (Tənha), Hüseynov Rasim Rafiq oğlu, Piriyev Allahverən İdris oğlu, Əsədov Elxan Böyükbala oğlu, Çələbiyev Elsevər Nazim oğlu, Musayev Məsim Əhməd oğlu, Həsənbəyov İbrahim Cahangiroviç, İsayev Vaqif Xıdır oğlu, Hüseynov Məmmədəli Yaşar oğlu, Qafarov Şahin İsmixan oğlu, Baxşəliyev Ədalət Yusif oğlu, Hüseynov Elçin Əliheydər oğlu, Qasımov Vüqar Ələsgər oğlu, Həsənov Xəqani Şükür oğlu, Qurbanov Akif Teymur oğlu, Əhmədov Nizami Əhməd oğlu, Məlikov Elman Ağamirzə oğlu, Abdullayev Elşad Elman oğlu, Budaqov İlqar Məhərrəm oğlu, Əliyev Vüqar Paşa oğlu, İbrahimov Emil Əli oğlu, Əzizov Qurban Eyub oğlu, Babayev Ramin Yaşar oğlu, Əliyev Rüfət Salam oğlu, Cəfərov Aqil Adil oğlu, Bədəlov Zakir Dilənçi oğlu, Abbasbəyli Məmməd Aslan oğlu, Dəmirov Allahverdi Hüseyn oğlu, Qurbanov Sahib Kamal oğlu, Cəfərov Aydın Qaytaran oğlu, Əliyev Elçin Əli oğlu, Babayev Namiq Rafiq oğlunun külli miqdarda pul vəsaitlərini ələ keçirmək məqsədilə sui-istifadə edib, rəsmi surətdə qeydə alınmış hər hansı araşdırma materialı, ərizə və ya siqnal işi olmadığı halda, Azərbaycan Respublikasının “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” 28 oktyabr 1999-cu il tarixli IQ-728 №-li Qanununun 1-ci maddəsinin II hissəsi, 6-cı maddəsinin 2-ci bəndi, 10-cu maddəsinin III-V hissələri, 11-ci maddəsinin və 31 may 2012-ci il tarixli Q/005 nömrəli Qərarla təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən əməliyyat-texniki tədbirlərinin keçirilməsi qaydaları haqqında Təlimat”ın tələblərini kobud surətdə pozub əməliyyat-axtarış fəaliyyətini qanunçuluq prinsipi əsasında insan hüquq və azadlıqlarını, hüquqi şəxslərin qanuni mənafelərini müdafiə etmək məqsədi ilə məhkəmənin (hakimin) və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektinin qərarları əsasında həyata keçirməli olduğu halda heç bir səbəb və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslar olmadan dəstə üzvləri Fizuli Əliyevin təşəbbüsü, Zaur Məmmədov və digərlərinin tərtib etdiyi, Sübahir Qurbanovun imzaladığı və rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunan Natalya Knışovanın istifadəsində olan 050 23004**, 0971 5014144** nömrələr barədə 07 yanvar 2014-cü il tarixli 000001 №-li və 09 sentyabr 2015-ci il tarixli 003222 №-li, Tahir Qarayevin istifadəsində olan 050 20150**, 050 54254** nömrələr barədə 22 avqust 2014-cü il tarixli, 000650 №-li və 18 sentaybr 2014-cü il tarixli 009226 №-li, Sevinc Əsgərovanın (Mənsimova) istifadəsində olan 050 37273**, 050 22365** nömrələr barədə 28 avqust 2014-cü il tarixli 000661 №-li, Sərvər Məmmədovun istifadəsində olan 050 20155** və 050 21055** nömrələr barədə 18 oktyabr 2014-cü il tarixli 010098 №-li və 20 yanvar 2015-ci il tarixli 000068 №-li, Anar Məmmədovun istifadəsində olan 050 20190** və 055 20190** nömrələr barədə 07 noyabr 2014-ci il tarixdə 011325 №-li, Vidadi Həsənovun istifadəsində olan 050 20003** nömrə barədə 07 yanvar 2015-ci il tarixli 000002 №-li, İlham Qasımovun istifadəsində olan 050 21165** və 050 21823** nömrələr barədə 06 aprel 2015-ci il tarixli 000183 №-li, Vaqif Əliyevin istifadəsində olan 050 21204**, 050 21162** nömrələr barədə 06 aprel 2015-ci il tarixli 000182 №-li və 17 aprel 2015-ci il tarixli 001718 №-li, Gülağa Qəmbərovun istifadəsində olan 050 21121**, 050 44404**, 070 59656** nömrələr barəsində 17 aprel 2015-ci il tarixli 001717 №-li və 18 iyun 2015-ci il tarixli 002388 №-li, Rasim Hüseynovun istifadəsində olan 050 21095**, 0971 5053431** nömrələr barəsində 30 aprel 2015-ci il tarixli 001742 №-li, 16 may 2015-ci il tarixli 002352 №-li, 27 avqust 2015-ci il tarixli 003210 №-li, Xəqani Həsənovun istifadəsində olan 050 35603**, 055 2065*** nömrələr barədə 27 avqust 2015-ci il tarixli 003206 №-li, Allahverən Piriyevin istifadəsində olan 050 21212**, 070 21212** nömrələr barədə 28 yanvar 2014-cü il tarixli 007975 №-li, Elxan Əsədovun istifadəsində olan 050 20088** nömrəsi barədə 06 dekabr 2014-cü il tarixli 011579 №-li, Elsevər Çələbiyevin istifadəsində olan 050 53912**, 050 67707**, 050 31306**, 050 24177**, 055 20474** nömrələr barədə 22 yanvar 2015-ci il tarixli 000022 №-li, Məsim Musayevin istifadəsində olan 055 75234** və 077 51834** nömrələr barədə 11 mart 2015-ci il tarixli 001290 №-li, İbrahim Həsənbəyovun istifadəsində olan 050 37007** və 077 37007** nömrələr barədə 24 aprel 2015-ci il tarixli 001731 №-li, Vaqif İsayevin istifadəsində olan 070 22430** və 055 5438680 nömrələr barədə 24 aprel 2015-ci il tarixli 001730 №-li, Məmmədəli Hüseynovun istifadəsində olan 050 21190** və 0791 66383** nömrələr barədə 27 avqust 2015-ci il tarixli 003101 №-li, Şahin Qafarovnu istifadəsində olan 050 21184** nömrəsi barədə 26 sentyabr 2014-cü il tarixli 010910 №-li və 15 noyabr 2014-cü il tarixli 010946 №-li, Ədalət Baxşəliyevin istifadəsində olan 050 21680** nömrəsi barədə 08 oktyabr 2014-cü il tarixli 010917 №-li, Elçin Hüseynovun istifadəsində olan 5021096** nömrəsi barədə 22 oktyabr 2014-cü il tarixli 010928 №-li, Vüqar Qasımovun istifadəsində olan 050 48250** nömrəsi barədə 18 mart 2015-ci il tarixli 001286 №-li, Nizami Əhmədovun istifadəsində olan 050 20068** nömrəsi barədə 26 yanvar 2015-ci il tarixli 000515 №-li, Akif Qurbanovun istifadəsində olan 050 21008** nömrəsi barədə 07 fevral 2012-ci il tarixli 000346 №-li, Elman Məlikovun istifadəsində olan 050 7335***, 05021422**, 0971 5222209**, 0971 922610** və 0971 5592216** nömrələr barədə 30 aprel 2015-ci il tarixli 001740 №-li və 16 may 2015-ci il tarixli 002354 №-li, müvafiq tapşırıq belə tərtib edilib imzalanmadan 16 may 2015-ci il tarixdə dəstə üzvü Akif Çovdarovun şifahi göstərişinə əsasən onun sifarişi ilə Qəbələ rayonunda daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olan Əzizov Qurban Eyub oğlunun istifadəsində olan 05030266** nömrəsi üzrə, həmçinin Akif Əliyev, Səlim Məmmədovun təşəbbüsü ilə tərtib olunaraq Akif Çovdarovun imzalayıb rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənmiş Zakir Bədəlovun istifadəsində olan 5576768**, 5035230** mobil telefon nömrələr barədə 10 mart 2012-ci il tarixli 001138 №-li, Elşad Abdullayevin istifadəsində olan 055 26606** nömrə barədə 26 iyun və 21 avqust 2014-cü il, 07 yanvar 2015-ci il tarixli müvafiq olaraq 009828, 010409, 000108 №-li, Rüfət Əliyevin istifadəsində olan 050 21132**, 055 21049**, 050 21049** nömrələr barədə 03 iyul 2015-ci il tarixli 002670 №-li, Vüqar Əliyevin istifadəsində olan 050 33633**, 055 30515** nömrələr barədə 21 avqust və 05 sentyabr 2015-ci il tarixli müvafiq olaraq 002211, 002232 №-li, İlqar Budaqovun istifadəsində olan 055 25546**, 050 26230**, 055 23230** mobil telefon nömrələr barədə 09 yanvar və 19 yanvar 2015-ci il tarixli müvafiq olaraq 000110, 000141 №-li, Emil İbrahimovun istifadəsində olan 055 42512** nömrə barədə 23 may 2015-ci il tarixli 002024 №-li, Ramin Babayevin istifadəsində olan 050 30744** nömrə barədə 29 aprel 2015-ci il tarixli 002669 №-li, Aqil Cəfərovun istifadəsində olan 050 21432**, 050 39191** nömrələr barədə 07 iyul 2015-ci il tarixli 002680 №-li, İlqar Əliyevin təşəbbüsü ilə Azər Mehdiyev və digərləri tərəfindən tərtib olunaraq Quliyev Elçinin imzaladığı və rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmuş təkrarən Zakir Bədəlovun istifadəsində olan 050 35230**, 055 76768** mobil telefon nömrələr barədə 25 yanvar 2014-cü il tarixli 008063 №-li və 25 yanvar 2014-cü il tarixli 001138 №-li, Məmməd Abbasbəylinin istifadəsində olan 055 20220**, 077 2000*** mobil telefon nömrələr barədə 17 aprel 2015-ci il tarixli 000390 №-li, Allahverdi Dəmirovun istifadəsində olan 050 2112390 mobil telefon nömrəsi barədə 04 sentyabr 2015-ci il tarixli 003185 №-li, barələrində cinayət təqibi davam etdirilən dəstə üzvləri tərəfindən tərtib olunaraq rəhbərlik tərəfindən təsdiqlənmiş Sahib Qurbanovun istifadəsində olan 055 37777** nömrəsi barəsində 04 sentyabr 2014-cü il tarixli 010753 №-li, Aydın Cəfərovun istifadəsində olan 055 64447**, 055 97078**, 050 22233**, 070 42233** mobil telefon nömrələr barədə 05 sentyabr 2015-ci il tarixli 001815 №-li, Elçin Əliyevin istifadəsində olan 050 22702** mobil telefon nömrəsi barədə 02 may 2014-cü il tarixli 007862 №-li, Namiq Babayevin istifadəsində olan 050 21042** mobil telefon nömrəsi barədə 13 sentyabr 2014-cü il tarixli 010176 №-li tapşırıqlar üzrə dərkənarlar yazaraq icrasını dəstə üzvü Fərhad Atayev, Anar Şirəliyev və başqaları vasitəsi ilə təmin edib, həmin şəxslərin istifadələrində olan mobil telefon nömrələri üzrə gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrdən istifadə etməklə dinləmə və statistik məlumatları toplama proqramları tətbiq olunmaqla telefon danışıqlarına qulaqasma və texniki rabitə kanallarından və digər texniki vasitələrdən informasiyanın çıxarılması əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsini təşkil edərək müvafiq qanunvericiliyin tələblərini qəsdən pozmaqla onların hüquqlarına və mənafelərinə, cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə ağır nəticələrə səbəb olan əhəmiyyətli zərər vurub.

Qeyd edək ki, təqsirləndirilən şəxslərə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 145.3 (Qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda), 178.3.1, 178.3.2 (dələduzluq mütəşəkkil dəstə tərəfindən külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə), 179.3.1, 179.3.2 (Mənimsəmə və ya israf etmə mütəşəkkil dəstə tərəfindən külli miqdarda törədildikdə), 181.3.1, 181.3.2 (Quldurluq mütəşəkkil dəstə tərəfindən külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə törədildikdə), 182.3.1, 182.3.2 (Hədə-qorxu ilə tələb etmə külli miqdarda əmlak əldə etmək məqsədi ilə törədildikdə ), 228.4 (Qanunsuz olaraq qaz silahını, soyuq silahı, o cümlədən soyuq atıcı silahı əldə etmə, satma və ya gəzdirmə), 302.1, 302.2 (Gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələrdən istifadə edilməklə əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyi pozma), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (Rüşvət alma qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən hədə-qorxu tətbiq olunmaqla külli miqdarda və təkrar törədildikdə), 313 (Vəzifə saxtakarlığı), 320.1, 320.2 (Rəsmi sənədləri saxtalaşdırma və bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə), 341.2.1, 341.2.2 və 341.2.3-cü (Bir qrup şəxs tərəfindən silah tətbiq olunmaqla hakimiyyətdən sui-istifadə etmə, hakimiyyət həddini aşma və ya hakimiyyətdən istifadə etməmə ağır nəticələrə səbəb olduqda) maddələri ilə ittihamlar irəli sürülməklə onların barəsində cinayət işi ayrıca icraata ayrılaraq cinayət-prosesual qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq təqsirləndirilən şəxslər, onların müdafiəçiləri, zərər çəkmiş şəxslər, onların hüquqi varis və nümayəndələri cinayət işinin materialları ilə tanış olublar.

İş üzrə ittiham aktı ibtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru tərəfindən təsdiq edilərək dekabrın 21-də aidiyyəti üzrə baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib.