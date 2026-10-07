İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Lerikdə iki qəzada üç nəfər ağır xəsarət alıb

    Hadisə
    • 07 oktyabr, 2026
    • 20:26
    Lerikdə iki qəzada üç nəfər ağır xəsarət alıb

    Lerikdə iki qəzada üç nəfər ağır xəsarət alıb.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə qəzalardan biri Lerik-Zuvand yolunun Blabənd kəndi ərazisində baş verib.

    Belə ki, Sadiq Novruzovun idarə etdiyi "VAZ-2121 (Niva) markalı nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olarkən "UAZ" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Qəza nəticəsində "Niva" markalı nəqliyyat vasitəsində olan 3 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan biri Lerik rayonunun Pirəsora kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Fədail Bəbir oğlu Bağırov Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. O, ilkin tibbi müdaxilədən sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib (digər iki nəfərin xəsarəti yüngül olub).

    Digər yol qəzası Lənkəran-Lerik magistralının 39-cu km-də qeydə alınıb. Lerik rayonunun Zenoni kənd sakini 1985-ci il təvəllüdlü Həmid Heybət oğlu Dövlətovun idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü və sərnişin - sürücünün həmkəndlisi 1996-cı il təvəllüdlü İsmayıl Maşallah oğlu Əliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran Rayon Mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Hər iki fakt üzrə araşdırmalara başlanılıb.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    21:26

    Ədliyyə sistemində institusional islahatlar və tətbiq edilən yeni yanaşmalar – ədliyyə naziri Fərid Əhmədovla geniş müsahibə

    Daxili siyasət
    21:17

    Hörmüz boğazında tankerlərə hücumların sayı rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    21:06

    Vulin: Aİ-nin təzyiqinə görə Serb Tərəqqi Partiyasının seçki siyahısında yer almırıq

    Digər ölkələr
    20:50

    İran səfiri etirazlarla bağlı dezinformasiyaya görə Fransa XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    20:47

    FIBA Avropa Kuboku: "LANDAU Lions" ilk matçında İsveçrə klubuna uduzub

    Komanda
    20:41

    Ömər Rəcəbli dünya çempionatında qazandığı medalı atasına həsr edib

    Fərdi
    20:35

    Suriya İraq neftinin daşınması üçün Hörmüz boğazına alternativ təklif edir

    Digər ölkələr
    20:26

    Lerikdə iki qəzada üç nəfər ağır xəsarət alıb

    Hadisə
    20:22

    Nunyes: Fransada etirazlar başlayandan bəri 6 mindən çox şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti