Lerikdə iki qəzada üç nəfər ağır xəsarət alıb
- 07 oktyabr, 2026
- 20:26
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Lerikdə iki qəzada üç nəfər ağır xəsarət alıb.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə qəzalardan biri Lerik-Zuvand yolunun Blabənd kəndi ərazisində baş verib.
Belə ki, Sadiq Novruzovun idarə etdiyi "VAZ-2121 (Niva) markalı nəqliyyat vasitəsi hərəkətdə olarkən "UAZ" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Qəza nəticəsində "Niva" markalı nəqliyyat vasitəsində olan 3 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan biri Lerik rayonunun Pirəsora kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Fədail Bəbir oğlu Bağırov Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb. O, ilkin tibbi müdaxilədən sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib (digər iki nəfərin xəsarəti yüngül olub).
Digər yol qəzası Lənkəran-Lerik magistralının 39-cu km-də qeydə alınıb. Lerik rayonunun Zenoni kənd sakini 1985-ci il təvəllüdlü Həmid Heybət oğlu Dövlətovun idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılıb. Qəza nəticəsində sürücü və sərnişin - sürücünün həmkəndlisi 1996-cı il təvəllüdlü İsmayıl Maşallah oğlu Əliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran Rayon Mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar.
Hər iki fakt üzrə araşdırmalara başlanılıb.