Lənkəranda yanğın törədən şəxs saxlanılıb Avqustun 5-də Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisində yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunub.
11 avqust 2025 11:22
Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndi ərazisində avqustun 5-də yanğın hadisəsi törədən şəxs müəyyən olunub.

Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) bildirilib.

Məlumata əsasən, yanğının kənd sakini Elşən Cəfərov tərəfindən məişət tullantıları poliqonunda metal qırıntıları aşkar etmək məqsədilə törədildiyi və odla ehtiyatsız davranması nəticəsində qonşu əraziyə keçdiyi müəyyən edilib. Hadisə nəticəsində 5 hektar ərazidə kol-kos yanıb. E.Cəfərov saxlanılaraq barəsində məsuliyyət tədbiri görülüb.

Faktla bağlı Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.

Rus versiyası В Лянкяране задержан человек, устроивший пожар

