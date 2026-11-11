İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Lənkəranda kişi arvadının vurduğu iynədən şoka düşərək ölüb

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2026
    • 10:45
    Lənkəranda kişi arvadının vurduğu iynədən şoka düşərək ölüb

    Lənkəranda kişi iynədən şoka düşərək ölüb.

    "Report"un xəbərinə görə, noyabrın 10-u saat 16 radələrində Veravul kənd sakini 1970-ci il təv. Rasim Qasım oğlu Qasımov yaşadığı evdə arvadı Şəfəqin ona iynə vurması nəticəsində şok keçirərək ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

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