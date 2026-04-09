Lənkəranda ağac avtomobilin üzərinə aşıb, qayınana və gəlin xəsarət alıb
- 09 aprel, 2026
- 10:57
Lənkəran rayonunda ağac avtomobilin üstünə aşıb, xəsarət alanlar var.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Parakənd kəndindən keçən hissəsində baş verib.
Astara rayonu Təngərüd kənd sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Dəmir Sərvaz oğlu Müzəffərov idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə Lənkəran rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən Parakənd kəndi ərazisində yol kənarında çürümüş ağac avtomobilin üzərinə aşıb.
Nəticədə avtomobildə olan sürücünün qızı, 1988-ci il təvəllüdlü Nüşabə Dəmir qızı Müzəffərova və onun qayınanası, 1960-ci il təvəllüdlü Təzəgül Sabir qızı Babayeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.