    Lənkəranda ağac avtomobilin üzərinə aşıb, qayınana və gəlin xəsarət alıb

    Hadisə
    • 09 aprel, 2026
    • 10:57
    Lənkəranda ağac avtomobilin üzərinə aşıb, qayınana və gəlin xəsarət alıb

    Lənkəran rayonunda ağac avtomobilin üstünə aşıb, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə Ələt-Astara magistral yolunun rayonun Parakənd kəndindən keçən hissəsində baş verib.

    Astara rayonu Təngərüd kənd sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Dəmir Sərvaz oğlu Müzəffərov idarə etdiyi "VAZ-2107" markalı nəqliyyat vasitəsi ilə Lənkəran rayonu istiqamətində hərəkətdə olarkən Parakənd kəndi ərazisində yol kənarında çürümüş ağac avtomobilin üzərinə aşıb.

    Nəticədə avtomobildə olan sürücünün qızı, 1988-ci il təvəllüdlü Nüşabə Dəmir qızı Müzəffərova və onun qayınanası, 1960-ci il təvəllüdlü Təzəgül Sabir qızı Babayeva müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Lənkəran rayonu Avtomobil qəzası Xəsarət alanlar

    Son xəbərlər

    11:55

    İlham Əliyev Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edib

    Digər
    11:53

    İlham Əliyev: Mina problemi Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasını ləngidir

    Daxili siyasət
    11:51

    İnqa Ruqiniene: Litva Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    11:50
    Foto

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı keçirilib

    Fərdi
    11:47
    Foto

    İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:46

    Azərbaycanda I sinfə qəbul "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Elm və təhsil
    11:42
    Video

    "İrşad"da "Şad Günlər" fürsəti yenidən start götürür!

    Biznes
    11:39

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    11:37

    Harri Maquayr "Mançester Yunayted"lə yeni müqavilə üçün maaşının azaldılmasına razılaşıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti