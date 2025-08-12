Haqqımızda

Kəlbəcərdə yük avtomobili dərəyə aşıb, ölən var- YENİLƏNİB 

Kəlbəcərdə yük avtomobili dərəyə aşıb, ölən var- YENİLƏNİB  Kəlbəcər rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
Hadisə
12 avqust 2025 09:50
Kəlbəcərdə yük avtomobili dərəyə aşıb, ölən var- YENİLƏNİB 

Kəlbəcərdə yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində ölən sürücünün kimliyi məlum olub.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Kəlbəcərdə yük maşınının dərəyə aşması nəticəsində aldığı xəsarətdən ölən sürücü, 1967-ci il təvəllüdlü Söhrab Süleymanovdur.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

08:52

Kəlbəcər rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

“Report”un Qərb bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Qılınclı kəndində qeydə alınıb.

Yük avtomobilinin dərəyə aşması nəticəsində sürücü aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Onun kimliyi dəqiqləşdirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Кельбаджарском районе произошло ДТП со смертельным исходом

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Qubada 52 yaşlı kişi evində yanaraq ölüb
Qubada 52 yaşlı kişi evində yanaraq ölüb
12 avqust 2025 09:31
Şabranda əkin sahələrinin yandırılmasına görə iki nəfər saxlanılıb
Şabranda əkin sahələrinin yandırılmasına görə iki nəfər saxlanılıb
12 avqust 2025 09:08
DİN ikitəkərli nəqliyyat sürücülərinə müraciət edib
FotoDİN ikitəkərli nəqliyyat sürücülərinə müraciət edib
12 avqust 2025 08:46
Sabirabadda avtomobil kanala aşıb, xəsarət alanlar var 
Sabirabadda avtomobil kanala aşıb, xəsarət alanlar var 
12 avqust 2025 08:28
Biləsuvarda bir ailənin üç üzvü yol qəzasına düşüb, ikisi ölüb - YENİLƏNİB-2
VideoBiləsuvarda bir ailənin üç üzvü yol qəzasına düşüb, ikisi ölüb - YENİLƏNİB-2
11 avqust 2025 23:05
Xocavənd, Ağdərə və Zəngilandakı yanğınların söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub
Xocavənd, Ağdərə və Zəngilandakı yanğınların söndürülməsinə helikopterlər cəlb olunub
11 avqust 2025 15:47
Kürün sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə yetişdirən şəxs saxlanılıb
Kürün sahilində xüsusi tunel hazırlayaraq çətənə yetişdirən şəxs saxlanılıb
11 avqust 2025 14:09
Qusarda iki nəfəri baltalayan şəxsə xüsusi amansızlıqla adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB
Qusarda iki nəfəri baltalayan şəxsə xüsusi amansızlıqla adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb - YENİLƏNİB
11 avqust 2025 14:05
Bakıda kişini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxslər həbs edilib
Bakıda kişini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxslər həbs edilib
11 avqust 2025 13:16
Yanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb
FotoYanğın təhlükəli avtomobil təmiri sexinin fəaliyyəti dayandırılıb
11 avqust 2025 13:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi