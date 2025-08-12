Kəlbəcərdə yük avtomobili dərəyə aşıb, ölən var- YENİLƏNİB 

Kəlbəcərdə yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində ölən sürücünün kimliyi məlum olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Kəlbəcərdə yük maşınının dərəyə aşması nəticəsində aldığı xəsarətdən ölən sürücü, 1967-ci il təvəllüdlü Söhrab Süleymanovdur.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
08:52
Kəlbəcər rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
“Report”un Qərb bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Qılınclı kəndində qeydə alınıb.
Yük avtomobilinin dərəyə aşması nəticəsində sürücü aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Onun kimliyi dəqiqləşdirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.