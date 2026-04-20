İmişli sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 20 aprel, 2026
- 18:07
İmişli rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, İmişli şəhər sakini, 1967-ci il təvəllüdlü Mehman Cavadovu elektrik cərəyanı vurub.
Hadisə nəticəsində o, dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
