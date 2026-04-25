Göyçayda marketdə yanğın olub
Hadisə
- 25 aprel, 2026
- 10:23
Göyçay şəhərində yerləşən marketdə yanğın baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) məlumat yayıb.
Bildirilib ki, hadisə yerinə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Göyçay Rayon Yanğından Mühafizə Hissəsinin qüvvələri cəlb olunaraq yanğın söndürülüb.
Yanğın nəticəsində marketin divarının xarici üzündə bir ədəd vitrin soyuducusunun, iki kondisonerin mühərrik hissəsi və yaxınlıqda istifadəyə yararsız ərzaq malları 15 kv.m sahədə yanıb.
Market və bina yanğından mühafizə olunub.
Son xəbərlər
