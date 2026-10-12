Gəncədə zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 12 oktyabr, 2026
- 13:10
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Gəncə şəhərində üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən zəncirvari avtomobil qəzası olub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Şah İsmayıl Xətai prospektində qeydə alınıb.
"Opel" ilə "Chevrolet" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində "Opel" idarəetmədən çıxaraq yol kənarında dayanan digər "Chevrolet"ə və dayanacağa çırpılıb. Nəticədə ikisi sərnişin, biri isə piyada olmaqla, üç nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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