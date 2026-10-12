İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Gəncədə zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 13:10
    Gəncədə zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var

    Gəncə şəhərində üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən zəncirvari avtomobil qəzası olub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Şah İsmayıl Xətai prospektində qeydə alınıb.

    "Opel" ilə "Chevrolet" markalı minik avtomobillərinin toqquşması nəticəsində "Opel" idarəetmədən çıxaraq yol kənarında dayanan digər "Chevrolet"ə və dayanacağa çırpılıb. Nəticədə ikisi sərnişin, biri isə piyada olmaqla, üç nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncədə zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var
    Gəncədə zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var
    Gəncədə zəncirvari avtoqəza olub, xəsarət alanlar var
    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Gəncə
    MiniBoss
    MiniBoss

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