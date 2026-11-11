Gəncədə sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb
Hadisə
- 11 noyabr, 2026
- 14:09
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Gəncə şəhərində "Baku Bus"a məxsus sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Nizami prospektində baş verib.
5 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu idarəetməni itirib və yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində yol kənarındakı bir neşə ağac qırılıb, yol-hərəkət nişanı sıradan çıxıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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