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    Gəncədə sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2026
    • 14:09
    Gəncədə sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb

    Gəncə şəhərində "Baku Bus"a məxsus sərnişin avtobusu işıq dirəyinə çırpılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Nizami prospektində baş verib.

    5 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət edən sərnişin avtobusu idarəetməni itirib və yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində yol kənarındakı bir neşə ağac qırılıb, yol-hərəkət nişanı sıradan çıxıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Baku Bus Gəncə
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