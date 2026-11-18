Gəncədə iki avtomobil toqquşub, üç nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 18 noyabr, 2026
- 14:18
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Gəncə şəhərində üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Fətullah Həsənov küçəsində qeydə alınıb.
"VAZ-2107" və "Nissan" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində "VAZ"da olan üç nəfər - sürücü, 2008-ci il təvəllüdlü Turqut Bayramov, həmçinin sərnişinlər Fuad Rüstəmov (2008) və Nail Mustafayev (1969) xəsarət alıblar. Onlar şəhərin müxtəlif xəstəxanalarına yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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