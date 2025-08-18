Haqqımızda

Daşkəsəndə 16 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

Daşkəsəndə 16 min manatlıq mal-qara oğurlanıb Daşkəsəndə mal-qara oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb
18 avqust 2025 10:17
Daşkəsəndə 16 min manatlıq mal-qara oğurlanıb

Daşkəsəndə mal-qara oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində cari ilin iyul-avqust ayları ərzində ayrı-ayrılıqda 3 vətəndaşa məxsus ümumi dəyəri 16000 manat olan 6 baş iribuynuzlu heyvanı və 2 rəst atı oğurlamaqda şübhəli bilinən, E. Əliyev, R. İsgəndərov və A. Alışanov saxlanılıb.

İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdiklər cinayət hadisəsini etiraf edərək vətəndaşa məxsus heyvanları satmaq məqsədi ilə oğurladıqlarını bildiriblər.

Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

Aqrar Sığorta Fondundan “Report”a bildiriblər ki, qaydalara görə aqrar sığorta kənd təsərrüfatı heyvanlarını digər risklərlə yanaşı oğurluq hallarından da sığortalayır. Ancaq Daşkəsəndə oğurlanan heyvanlar sığortalı olmayıb.

